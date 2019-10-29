Лебедев назвал дату следующего боя и имя соперника

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Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев возобновит карьеру поединком против южноафриканца Табисо Мчуну.
Лебедев назвал дату следующего боя и имя соперника
  • РИА Новости

«Я высказал идею боя с Макабу и предложил организовать такой поединок. Сразу отозвались в Федерации бокса России, и пошло-поехало. Во время переговорного процесса что-то пошло не так, Макабу заключил контракт с Доном Кингом, и встреча сорвалась. Мы начали искать альтернативные варианты, вышли на Табисо Мчуну, который, в принципе, ничем не уступает Макабу. Бой состоится в Красноярске 21 декабря. Насколько мне известно, там уже всё готовится — афиши и так далее. Будет ли он рейтинговым? На этот вопрос вам смогут ответить в Федерации бокса России. Но титулов разыгрываться не будет», — заявил спортсмен в интервью «Спорт-Экспрессу».

Первоначально Лебедев хотел провести встречу с Илунгой Макабу, на счету которого ряд побед над российскими боксёрами.

Ранее сообщалось, что Лебедев начал подготовку к возвращению в бокс.

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