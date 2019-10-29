«Нижний Новгород» разгромил «Морнар» в матче Лиги чемпионов ФИБА

Баскетболисты «Нижнего Новгорода» одержали победу над черногорским «Морнаром» в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов ФИБА.

Матч, проходивший в ФОК «Мещерский» в Нижнем Новгороде, завершился победой хозяев со счётом 89:69.

Самым результативным в составе победителей стал американец Даррлин Уиллис — 21 очко. У гостей больше всех набрал Дерек Нидэм — 20 очков.

Для «Нижнего Новгорода» эта победа стала второй в трёх матчах группового раунда.

Ранее сообщалось, что Хиггинс номинирован на включение в символическую пятёрку десятилетия Евролиги.