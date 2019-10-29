Орлов рассказал об отношении Манчини к Дзюбе и Шатову

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Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, как бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини относился к российским футболистам Артёму Дзюбе и Олегу Шатову.
Орлов рассказал об отношении Манчини к Дзюбе и Шатову
  • РИА Новости

«Манчини вызвал Дзюбу и Шатова. Заявил, что они плохие футболисты. И ещё обозвал таким плохим словом, что мне неприлично говорить вслух. Кто-то ему наговорил, что они способны поменять тренера. И Манчини ещё сказал Артему: «Тебе нужно ехать в клинику и срочно делать операцию на колене». Дзюба сразу начал искать врачей. И до сих пор играет на этих коленях. Дзюба впоследствии говорил: «Они, наверное, хотели меня зарезать». Вот такая деятельность Манчини», — цитирует Орлова Sport24.

Роберто Манчини занимал должность главного тренера «Зенита» с 2017 по 2018 год.

Ранее эксперт прокомментировал признание гола Жиркова лучшим в РПЛ по итогам октября.

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