Хенрик Ларссон посетил тренировку и клубный музей «Спартака»

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Легендарный шведский нападающий Хенрик Ларссон, отец футболиста московского «Спартака» Джордана Ларссона, посетил тренировочное занятие команды, а также клубный музей.
Хенрик Ларссон посетил тренировку и клубный музей «Спартака»
  • ©spartak.com

«Прошлым летом я присутствовал на стадионе «Спартака». Это было во время чемпионата мира — 2018. Я наблюдал из VIP-ложи за матчем Сербия — Бразилия. Стадион великолепен. Рад, что фанаты «Спартака» наконец-то обрели свой дом», — цитирует Ларссона клубная пресс-служба.

Также швед присутствовал на матче «Локомотив» — «Спартак» (0:3), в котором его сын отметился дублем.

Ранее сообщалось, что пожар рядом со стадионом «Спартака» в Москве потушен.

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