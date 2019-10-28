Пожар рядом со стадионом «Спартака» в Москве потушен

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Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее рядом с домашним стадионом футбольного клуба «Спартак» — «Открытие Арена».
Пожар рядом со стадионом «Спартака» в Москве потушен
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт управления МЧС по Москве.

Отмечается, что произошло возгорание сухой травы на площади 150 погонных метров. До этого появилась информация, что причиной пожара стал оставленный непогашенным костёр.

Стадион был открыт 5 сентября 2014 года. Его вместимость составляет 45 360 зрителей. 

«Спартак» на данный момент занимает седьмое место в Российской премьер-лиге.

Ранее в «Спартаке» сообщили, что пожар рядом с «Открытие Ареной» не угрожает стадиону.

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