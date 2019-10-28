«Спартак»: пожар рядом с «Открытие Ареной» не угрожает стадиону
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«По предварительным данным, причиной возгорания стал оставленный костёр. Клубным объектам инфраструктуры в настоящий момент ничего не угрожает. На месте работают пожарные расчёты», — приводит слова пресс-службы красно-белых РИА Новости.
Стадион был открыт 5 сентября 2014 года. Его вместимость составляет 45 360 зрителей.
«Спартак» на данный момент занимает седьмое место в Российской премьер-лиге.
Ранее в МЧС прокомментировали пожар рядом со стадионом «Спартака».