«Спартак»: пожар рядом с «Открытие Ареной» не угрожает стадиону

В московском футбольном клубе «Спартак» сделали заявление по поводу возгорания, произошедшего рядом с домашним стадионом команды «Открытие Арена».

«По предварительным данным, причиной возгорания стал оставленный костёр. Клубным объектам инфраструктуры в настоящий момент ничего не угрожает. На месте работают пожарные расчёты», — приводит слова пресс-службы красно-белых РИА Новости.

Стадион был открыт 5 сентября 2014 года. Его вместимость составляет 45 360 зрителей.

«Спартак» на данный момент занимает седьмое место в Российской премьер-лиге.

Ранее в МЧС прокомментировали пожар рядом со стадионом «Спартака».