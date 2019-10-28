В МЧС прокомментировали пожар рядом со стадионом «Спартака»

В МЧС прокомментировали пожар, произошедший недалеко от домашнего стадиона футбольного клуба «Спартак» «Открытие Арена».

РИА Новости

«По адресу Волоколамское шоссе, дом 69, зафиксировано возгорание сухой травы. Подразделение на месте, площадь выясняется. Угрожает ли что-то стадиону «Открытие Арена»? Подразделение на месте, тушат», — приводит слова представителей МЧС «Чемпионат». Стадион был открыт 5 сентября 2014 года. Его вместимость составляет 45 360 зрителей. «Спартак» на данный момент занимает седьмое место в Российской премьер-лиге. Ранее сообщалось, что в Москве начался пожар возле стадиона «Спартака».