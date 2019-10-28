В МЧС прокомментировали пожар рядом со стадионом «Спартака»
- РИА Новости
«По адресу Волоколамское шоссе, дом 69, зафиксировано возгорание сухой травы. Подразделение на месте, площадь выясняется. Угрожает ли что-то стадиону «Открытие Арена»? Подразделение на месте, тушат», — приводит слова представителей МЧС «Чемпионат».
Стадион был открыт 5 сентября 2014 года. Его вместимость составляет 45 360 зрителей.
«Спартак» на данный момент занимает седьмое место в Российской премьер-лиге.
Ранее сообщалось, что в Москве начался пожар возле стадиона «Спартака».