Роналду обвинил «Локомотив» в нежелании играть в футбол в матче ЛЧ
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«Недавно мы играли против московского «Локомотива», который отказался играть в футбол и «припарковал автобус» у своих ворот. Было тяжело забить, и мне не удалось это сделать. Я был расстроен, но это нормально. Главное, что команда выиграла», — заявил Роналду в интервью France Football.
После первого тайма матча третьего тура группового раунда ЛЧ «Ювентус» — «Локомотив» впереди был российский клуб, однако команда Юрия Сёмина не сумела удержать победу.
Ранее сообщалось, что Роналду подарил бутсы футболисткам женской сборной Португалии U-17.