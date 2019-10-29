Роналду обвинил «Локомотив» в нежелании играть в футбол в матче ЛЧ

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вспомнил матч группового раунда Лиги чемпионов с московским «Локомотивом» (2:1).

«Недавно мы играли против московского «Локомотива», который отказался играть в футбол и «припарковал автобус» у своих ворот. Было тяжело забить, и мне не удалось это сделать. Я был расстроен, но это нормально. Главное, что команда выиграла», — заявил Роналду в интервью France Football.

После первого тайма матча третьего тура группового раунда ЛЧ «Ювентус» — «Локомотив» впереди был российский клуб, однако команда Юрия Сёмина не сумела удержать победу.

Ранее сообщалось, что Роналду подарил бутсы футболисткам женской сборной Португалии U-17.