Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду подарил бутсы футболисткам женской сборной Португалии U-17.

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

34-летний форвард таким образом поздравил юных футболисток с выходом в финальную часть квалификации на чемпионат Европы 2020 года.

«Я посылаю вам эти бутсы с надеждой, что они помогут вам осуществить вашу мечту. Когда я был ребёнком, у меня была простая, но безумная мечта. Я хотел стать лучшим футболистом в мире. Важно иметь мечту, но ещё более важно упорно трудиться, чтобы реализовать её. Моя мечта сбылась, и я надеюсь, что то же самое случится и с вами. Следуйте за своими мечтами без колебаний. Если я смог сделать это, то и вы сможете», — говорится в письме Роналду, адресованном спортсменкам.

Ранее Роналду рассказал о своей ближайшей цели в карьере.