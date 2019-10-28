Роналду рассказал о своей ближайшей цели в карьере

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Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду назвал свою цель на ближайшие годы в карьере.
Роналду рассказал о своей ближайшей цели в карьере
  • © Federico Tardito / Insidefoto
  • globallookpress.com

«Моя цель — оставаться молодым, становясь старше. Быть конкурентоспособным. Покажите мне игрока, который бы выступал за «Ювентус» так же, как я, да ещё в моём возрасте?» — приводит слова Роналду France Football.

Он отметил, что никогда бы не достиг такого успеха без упорной работы.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту по итогам сезона. Он перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году. С тех пор он провёл 53 матча за «бьянконери», в которых забил 33 мяча и отдал 11 результативных передач.

Ранее футболист «Ювентуса» Джорджо Кьеллини сравнил Роналду с гиеной.

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