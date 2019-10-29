СМИ: ФСБ проводит обыски на стадионе «Зенита» по делу о мошенничестве

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Экономическая полиция, а также служба экономической безопасности ФСБ ищут следы мошенничества при строительстве стадиона в Санкт-Петербурге, на котором в настоящее время выступает «Зенит».
СМИ: ФСБ проводит обыски на стадионе «Зенита» по делу о мошенничестве
  • © ФСБ РФ

Как сообщает «Фонтанка», всего проходит 25 обысков. Дело о мошенничестве в особо крупных размерах возбуждено в ГСУ Следственного комитета. Вопросы у следователей возникли к генподрядчику систем безопасности и видеонаблюдения на «Газпром Арене» — ООО «Группа компаний «Охрана» и его поставщикам. Анализ закупочных цен на оборудование показал, что стоимость камер завышалась от 30 до 100%.

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