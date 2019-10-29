Быстров рассказал, как относится к современной РПЛ

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров, в настоящее время работающий экспертом на телевидении, рассказал о своём отношении к современной Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Мне очень нравится, как выглядит РПЛ сейчас. За чемпионство борются пять команд, внизу турнирной таблицы тоже жарко. Единственное, что портит общую картину, — это тема с судьями. VAR же должен помогать принимать правильные решения, но иногда он привносит в судейство вещи ещё более спорные», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

Также эксперт добавил, что судьи, работающие с системой видеопомощи арбитрам (VAR), трактуют одни и те же эпизоды по-разному.

Ранее сообщалось, что осталось за кадром матча «Локомотив» — «Зенит».