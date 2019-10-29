Азар заявил, что получал предложение выступать за сборную Франции

Бельгийский полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар мог на уровне национальных команд выступать за действующего чемпиона мира, сборную Франции.

«У меня было предложение выступать за сборную Франции, когда я играл за «Лилль». У нас были разговоры на этот счёт, но я бельгиец и изначально знал, за какую сборную хочу играть», — сказал Азар в интервью Real Madrid TV.

28-летний футболист провёл за сборную Бельгии 104 матча, в которых забил 30 голов.

Ранее стал известен полный список претендентов на «Золотой мяч».