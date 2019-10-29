Азар заявил, что получал предложение выступать за сборную Франции
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«У меня было предложение выступать за сборную Франции, когда я играл за «Лилль». У нас были разговоры на этот счёт, но я бельгиец и изначально знал, за какую сборную хочу играть», — сказал Азар в интервью Real Madrid TV.
28-летний футболист провёл за сборную Бельгии 104 матча, в которых забил 30 голов.
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