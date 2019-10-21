Стал известен полный список претендентов на «Золотой мяч»

France Football огласил полный список претендентов на «Золотой мяч», который вручается лучшему футболисту мира по итогам сезона.

Как сообщает издание на своём официальном сайте, на награду будут претендовать следующие 30 игроков: Садио Мане («Ливерпуль»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Френки де Йонг («Аякс» / «Барселона»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Душан Тадич («Аякс»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Донни ван де Бек («Аякс»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Алисон Бекер («Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Аякс» / «Ювентус»), Карим Бензема («Реал»), Жоржиньо Вейналдум («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси («Барселона»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Калиду Кулибали («Наполи»), Антуан Гризманн («Атлетико» / «Барселона»), Мохаммед Салах («Ливерпуль»), Эден Азар («Челси» / «Реал»), Маркиньос (ПСЖ), Жоау Фелиш («Атлетико») и Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»). Церемония вручения награды состоится 2 декабря в Париже. В прошлом голу «Золотой мяч» получил хавбек «Реала» Лука Модрич. Ранее France Football опубликовал первую десятку претендентов на «Золотой мяч».