France Football опубликовал первую десятку претендентов на «Золотой мяч»

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France Football огласил первую десятку претендентов на «Золотой мяч», который вручается лучшему футболисту мира по итогам сезона.
France Football опубликовал первую десятку претендентов на «Золотой мяч»
  • © Coolmedia/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает издание в своём Twitter, на награду будут претендовать Садио Мане («Ливерпуль»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Френки де Йонг («Аякс» / «Барселона»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Душан Тадич («Аякс»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Донни ван де Бек («Аякс»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») и Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

Кроме них, будут объявлены ещё 20 номинантов.

Награда будет вручена 2 декабря в Париже.

В прошлом голу «Золотой мяч» получил хавбек «Реала» Лука Модрич.

Ранее Криштиану Роналду заявил, что победа над «Локомотивом» будет для него важнее «Золотого мяча».

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