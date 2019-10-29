Плющев: Бобровский решит свои проблемы

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев уверен, что вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский сумеет выйти на привычный уровень игры.
Плющев: Бобровский решит свои проблемы
  • © Brett Holmes/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Возможно, Бобровский подводит себя к форме немного позже, чем требовалось. Ведь когда плей-офф начинается, он выглядит достаточно убедительно. Это индивидуально для каждого игрока, каждый сам знает, как ему надо готовиться, тем более на таком уровне. Бобровский — это вратарь очень высокого класса, и я убеждён, что он свои проблемы решит», —  заявил Плющев RT.

Сергей Бобровский перешёл во «Флориду» в летнее межсезонье в качестве свободного агента, подписав семилетний контракт на сумму в $70 млн. На старте сезона российский вратарь пропускает в среднем 3,79 шайбы за матч.

Ранее Плющев прокомментировал критику в адрес Бобровского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить