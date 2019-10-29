Плющев: Бобровский решит свои проблемы

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев уверен, что вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский сумеет выйти на привычный уровень игры.

«Возможно, Бобровский подводит себя к форме немного позже, чем требовалось. Ведь когда плей-офф начинается, он выглядит достаточно убедительно. Это индивидуально для каждого игрока, каждый сам знает, как ему надо готовиться, тем более на таком уровне. Бобровский — это вратарь очень высокого класса, и я убеждён, что он свои проблемы решит», — заявил Плющев RT.

Сергей Бобровский перешёл во «Флориду» в летнее межсезонье в качестве свободного агента, подписав семилетний контракт на сумму в $70 млн. На старте сезона российский вратарь пропускает в среднем 3,79 шайбы за матч.

Ранее Плющев прокомментировал критику в адрес Бобровского.