Плющев о критике Бобровского: наших стараются куснуть, ухватиться за любую зацепку

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал старт сезона в исполнении российского вратаря клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского.
Плющев о критике Бобровского: наших стараются куснуть, ухватиться за любую зацепку
  • © Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Каждый спортсмен может находиться не в лучшей форме. Сложно сказать, с чем связана статистика Бобровского. Тем не менее его уровень и класс позволяют говорить о том, что он выйдет из этого кризиса. Для этого ему надо помочь. В России тренеры всегда в таких случаях помогают, а в НХЛ считается, что если игрок получает большие деньги, то он сам должен решать свои вопросы. Думаю, что Бобровский справится, ведь это не патологический кризис. Просто не сложилось начало сезона», — сказал Плющев.

Также тренер выразил мнение, что игроку не стоит особенно рассчитывать на помощь тренерского штаба.

«В НХЛ особый подход к деньгам. Там тренер как в фигурном катании — он выводит на лёд, хлопает по плечу, а на него потом смотрит публика. Они не так плотно работают с игроками, как наши специалисты. Большой контракт означает, что его надо отрабатывать, а свои проблемы решай сам. Думаю, семья и друзья всё-таки помогут Сергею, сам он человек коммуникабельный. То, что про него пишут… К нашим так относятся, стараются куснуть, ухватиться за любую зацепку. Ничего в этом нет удивительного», — заявил Плющев в интервью RT.

Сергей Бобровский летом подписал семилетний контракт с «Флоридой» на сумму $70 млн. На старте сезона российский голкипер пропускает в среднем 3,79 шайбы за матч.

Ранее сообщалось, что «Флорида» разгромно проиграла «Ванкуверу» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить