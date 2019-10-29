Плющев о критике Бобровского: наших стараются куснуть, ухватиться за любую зацепку

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал старт сезона в исполнении российского вратаря клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского.

«Каждый спортсмен может находиться не в лучшей форме. Сложно сказать, с чем связана статистика Бобровского. Тем не менее его уровень и класс позволяют говорить о том, что он выйдет из этого кризиса. Для этого ему надо помочь. В России тренеры всегда в таких случаях помогают, а в НХЛ считается, что если игрок получает большие деньги, то он сам должен решать свои вопросы. Думаю, что Бобровский справится, ведь это не патологический кризис. Просто не сложилось начало сезона», — сказал Плющев.

Также тренер выразил мнение, что игроку не стоит особенно рассчитывать на помощь тренерского штаба.

«В НХЛ особый подход к деньгам. Там тренер как в фигурном катании — он выводит на лёд, хлопает по плечу, а на него потом смотрит публика. Они не так плотно работают с игроками, как наши специалисты. Большой контракт означает, что его надо отрабатывать, а свои проблемы решай сам. Думаю, семья и друзья всё-таки помогут Сергею, сам он человек коммуникабельный. То, что про него пишут… К нашим так относятся, стараются куснуть, ухватиться за любую зацепку. Ничего в этом нет удивительного», — заявил Плющев в интервью RT.

Сергей Бобровский летом подписал семилетний контракт с «Флоридой» на сумму $70 млн. На старте сезона российский голкипер пропускает в среднем 3,79 шайбы за матч.

Ранее сообщалось, что «Флорида» разгромно проиграла «Ванкуверу» в матче НХЛ.