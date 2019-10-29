Сотникова посоветовала Медведевой не обращать внимания на критику

Олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова посоветовала своей соотечественнице Евгении Медведевой не обращать внимания на критику.

«Сколько людей, столько и мнений. Я даже у себя в Instagram написала, чтобы она делала это для себя любимой. Слушать кого-то, читать комментарии и браться за голову: «О боже, почему так?» — это сразу проще идти в психиатрическую больницу. Лечь там со словами: «Я больше никому не нужна. Меня никто не любит. Буду здесь». Это бред», — приводит слова Сотниковой Sport24.

Медведева заняла пятое место на этапе Гран-при Skate Canada.

Ранее Елена Радионова выразила уверенность, что у Медведевой больше не будет провальных выступлений в сезоне.