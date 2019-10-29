Городской совет Милана решил сохранить «Сан-Сиро»

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Городской совет Милана проголосовал за сохранение стадиона «Сан-Сиро», являющегося домашней ареной футбольных клубов «Милан» и «Интер».
Городской совет Милана решил сохранить «Сан-Сиро»
  • РИА Новости

Об этом сообщает Football Italia, городской совет не поддержал внесённое клубами предложение о сносе известной арены, однако одобрил строительство новой домашней арены для «Милана» и «Интера».

Отмечается, что клубы не хотят реконструировать «Сан-Сиро», поскольку считают невозможным проведение ремонтных работ на арене, учитывая выступления команд в Серии А и еврокубках.

Стадион «Сан-Сиро», известный также под названием «Джузеппе Меацца», был возведён в 1925 году и дважды был реконструирован. После первой реконструкции его вместимость выросла с 35 тыс. до 80 тыс. зрителей.

Ранее сообщалось, что «Милан» и «Интер» не планируют выкупать у города стадион «Сан-Сиро».

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