СМИ: Буффон не планирует завершать карьеру летом 2020 года

Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон не намерен завершать карьеру по окончании сезона-2019/20.

Как сообщает Tuttosport, 41-летний итальянец рассматривает вариант продления контракта с «Ювентусом» ещё на один сезон.

Отмечается, что в клубе, в свою очередь, готовы предложить легендарному голкиперу новое соглашение.

Буффон дебютировал на взрослом уровне в 1995 году. Большую часть карьеры он провёл в «Ювентусе», в составе которого девять раз выиграл Серию А. Он также является чемпионом мира в составе сборной Италии.

В нынешнем сезоне Буффон сыграл в трёх матчах Серии А, один из которых отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что сборная Италии может устроить прощальный матч для Буффона и Де Росси.