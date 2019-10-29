СМИ: Буффон не планирует завершать карьеру летом 2020 года

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Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон не намерен завершать карьеру по окончании сезона-2019/20.
СМИ: Буффон не планирует завершать карьеру летом 2020 года
  • © Maurizio Borsari/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает Tuttosport, 41-летний итальянец рассматривает вариант продления контракта с «Ювентусом» ещё на один сезон.

Отмечается, что в клубе, в свою очередь, готовы предложить легендарному голкиперу новое соглашение.

Буффон дебютировал на взрослом уровне в 1995 году. Большую часть карьеры он провёл в «Ювентусе», в составе которого девять раз выиграл Серию А. Он также является чемпионом мира в составе сборной Италии.

В нынешнем сезоне Буффон сыграл в трёх матчах Серии А, один из которых отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что сборная Италии может устроить прощальный матч для Буффона и Де Росси.

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