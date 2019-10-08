СМИ: Сборная Италии может устроить прощальный матч для Буффона и Де Росси

Полузащитник аргентинского «Бока Хуниорс» Даниэле Де Росси и голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон могут быть приглашены в сборную Италии для проведения прощального матча за национальную команду.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, такой матч может состояться, если команде удастся заблаговременно квалифицироваться на чемпионат Европы 2020 года.

Буффон и Де Росси завершили карьеру в сборной Италии в ноябре 2017 года. 41-летний голкипер является рекордсменом национальной команды по количеству проведённых встреч — 176. На счету 36-летнего полузащитника 117 матчей в составе сборной Италии.

Ранее сообщалось, что немецкий полузащитник Бастиан Швайнштайгер завершил карьеру.



