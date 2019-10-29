Стало известно, когда может состояться следующий бой боксёра Кудряшова

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Российский боксёр Дмитрий Кудряшов может провести свой следующий бой в конце декабря в Красноярске.
Стало известно, когда может состояться следующий бой боксёра Кудряшова
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя организаторов поединка, бой Кудряшова планируется провести в рамках боксёрского вечера, центральным поединком которого должен стать бой другого россиянина — Дениса Лебедева.

Свой последний поединок 34-летний Кудряшов провёл в июне 2019 года, он техническим нокаутом в пятом раунде проиграл конголезцу Илунге Макабу в бою за вакантный титул чемпиона по версии WBC Silver в первом тяжёлом весе.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион WBC Олег Маскаев объявил о завершении карьеры.

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