Стало известно, когда может состояться следующий бой боксёра Кудряшова

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов может провести свой следующий бой в конце декабря в Красноярске.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя организаторов поединка, бой Кудряшова планируется провести в рамках боксёрского вечера, центральным поединком которого должен стать бой другого россиянина — Дениса Лебедева.

Свой последний поединок 34-летний Кудряшов провёл в июне 2019 года, он техническим нокаутом в пятом раунде проиграл конголезцу Илунге Макабу в бою за вакантный титул чемпиона по версии WBC Silver в первом тяжёлом весе.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион WBC Олег Маскаев объявил о завершении карьеры.