Бывший чемпион WBC Маскаев объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) россиянин Олег Маскаев объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Пару лет назад я ещё был живой. Поддерживать форму в таком возрасте — это нелегко, забрасывать нельзя. А выходить на бои на скорую руку — так уже нельзя, это для здоровья нехорошо, да и формы такой не будет уже», — приводит слова Маскаева ТАСС.

Он отметил, что предлагал промоутерам в России провести бой, однако сделать этого не удалось.

«Силы были, желание было. А сейчас уже выходить на ринг — это как для маленького ребёнка первые шаги делать», — добавил 50-летний спортсмен.

В активе Маскаева 39 побед, в том числе две над американцем Хасимом Рахманом, а также семь поражений, среди которых проигрыш прославленному самоанцу Дэвиду Туа.

Последний поединок Маскаев провёл в ноябре 2013 года, победив британца Дэнни Уильямса.

Ранее сообщалось, что Денис Лебедев начал подготовку к возвращению в бокс.