Бывший чемпион WBC Маскаев объявил о завершении карьеры
- РИА Новости
«Пару лет назад я ещё был живой. Поддерживать форму в таком возрасте — это нелегко, забрасывать нельзя. А выходить на бои на скорую руку — так уже нельзя, это для здоровья нехорошо, да и формы такой не будет уже», — приводит слова Маскаева ТАСС.
Он отметил, что предлагал промоутерам в России провести бой, однако сделать этого не удалось.
«Силы были, желание было. А сейчас уже выходить на ринг — это как для маленького ребёнка первые шаги делать», — добавил 50-летний спортсмен.
В активе Маскаева 39 побед, в том числе две над американцем Хасимом Рахманом, а также семь поражений, среди которых проигрыш прославленному самоанцу Дэвиду Туа.
Последний поединок Маскаев провёл в ноябре 2013 года, победив британца Дэнни Уильямса.
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