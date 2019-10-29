В РУСАДА рассказали о попытках сканирования сетевой инфраструктуры агентства

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала о попытках сканирования сетевой инфраструктуры организации.

«Мы постоянно видим попытки сканирования нашей сетевой инфраструктуры на наличие уязвимостей из различных регионов мира. Все эти попытки мы способны эффективно отслеживать и контролировать», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.

Она отметила, что никаких сколь-либо значимых инцидентов, угрожающих информационной безопасности РУСАДА, за последнее время агентством зафиксировано не было.

Ранее Microsoft обвинила хакеров Fancy Bear в атаках на антидопинговые организации.