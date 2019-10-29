Хачанов о нынешнем сезоне: могло быть и хуже

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Российский теннисист Карен Хачанов накануне старта на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Париже поделился мнением о своих выступлениях в текущем сезоне.
Хачанов о нынешнем сезоне: могло быть и хуже
  • РИА Новости

«Начало этого года, возможно, стало не самым качественным, однако в целом сезон прошёл позитивно. Всегда ждёшь от себя чего-то сверхпрорывного, но могло быть и хуже. Нужно радоваться тому прогрессу, который есть», — приводит слова Хачанова пресс-служба ATP.

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин, занимающий по состоянию на 28 октября восьмое место в рейтинге ATP, ещё не выиграл ни одного турнира.

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