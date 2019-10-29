Семак признан лучшим тренером октября в РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) подвела итоги голосования за лучшего тренера октября.

Как сообщает пресс-служба лиги, лучшим тренером по итогам голосования болельщиков и экспертов признан наставник «Зенита» Сергей Семак.

Под его руководством петербургская команда одержала три победы в трёх октябрьских матчах — над «Уралом» (3:1), «Ростовом» (6:1) и «Крыльями Советов» (2:0).

По итогам 14 туров «Зенит» с 32 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что гол Юрия Жиркова признан лучшим в РПЛ по итогам октября.