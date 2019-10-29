Семак признан лучшим тренером октября в РПЛ
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба лиги, лучшим тренером по итогам голосования болельщиков и экспертов признан наставник «Зенита» Сергей Семак.
Под его руководством петербургская команда одержала три победы в трёх октябрьских матчах — над «Уралом» (3:1), «Ростовом» (6:1) и «Крыльями Советов» (2:0).
По итогам 14 туров «Зенит» с 32 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее сообщалось, что гол Юрия Жиркова признан лучшим в РПЛ по итогам октября.