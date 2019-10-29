Семак признан лучшим тренером октября в РПЛ

Короткая ссылка
Российская премьер-лига (РПЛ) подвела итоги голосования за лучшего тренера октября.
Семак признан лучшим тренером октября в РПЛ
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба лиги, лучшим тренером по итогам голосования болельщиков и экспертов признан наставник «Зенита» Сергей Семак.

Под его руководством петербургская команда одержала три победы в трёх октябрьских матчах — над «Уралом» (3:1), «Ростовом» (6:1) и «Крыльями Советов» (2:0).

По итогам 14 туров «Зенит» с 32 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что гол Юрия Жиркова признан лучшим в РПЛ по итогам октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить