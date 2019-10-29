Дабл-дабл Карри помог «Голден Стэйт» обыграть «Нью-Орлеан» в матче НБА
- Reuters
Встреча, прошедшая в Нью-Орлеане, завершилась со счётом 134:123 в пользу гостей.
Самым результативным в составе «Уорриорз» стал Стефен Карри, записавший в свой активе дабл-дабл из 26 очков и 11 ассистов. Дреймонд Грин оформл трип-дабл из 16 очков, 17 подборов и 10 ассистов.
В составе «Пеликанс» дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов оформил Брэндон Ингрэм.
Ранее сообщалось, что «Хьюстон» победил «Оклахому» в матче НБА, Джеймс Харден набрал 40 очков.