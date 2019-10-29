Дабл-дабл Карри помог «Голден Стэйт» обыграть «Нью-Орлеан» в матче НБА

Короткая ссылка
«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Дабл-дабл Карри помог «Голден Стэйт» обыграть «Нью-Орлеан» в матче НБА
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Нью-Орлеане, завершилась со счётом 134:123 в пользу гостей.

Самым результативным в составе «Уорриорз» стал Стефен Карри, записавший в свой активе дабл-дабл из 26 очков и 11 ассистов. Дреймонд Грин оформл трип-дабл из 16 очков, 17 подборов и 10 ассистов.

В составе «Пеликанс» дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов оформил Брэндон Ингрэм.

Ранее сообщалось, что «Хьюстон» победил «Оклахому» в матче НБА, Джеймс Харден набрал 40 очков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить