«Кливленд» проиграл «Милуоки» в матче НБА, несмотря на дабл-даблы Лава и Томпсона

«Кливленд Кавальерс» потерпел поражение от «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Милуоки, завершилась со счётом 129:112 в пользу хозяев площадки.

В составе «Бакс» дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов набрал Яннис Адентонкумбо. 21 очко в активе Криса Миддлтона. Ещё 19 очков команде принёс Джордж Хилл.

За «Кавальерс» 18 очков набрал Колин Секстон. Кевин Лав и Тристан Томпсон оформили дабл-даблы из 15 очков и 16 подборов и 17 очков и 13 подборов соответственно.

Ранее сообщалось, что Дреймонд Грин раскритиковал защиту «Голден Стэйт Уорриорз».