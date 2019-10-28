Баскетболист «Голден Стэйт» Грин раскритиковал защиту своей команды
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«Полный отстой. Кажется, все, кроме Тима Данкана, прошли через это состояние. Но это очень плохо. Всем нравилось, как мы выглядели в атаке. Но не это делало нас великой командой, а оборона. Я всегда так говорил. А сейчас у нас нет защиты. Теперь мы просто не знаем, что это», — цитирует Грина пресс-служба НБА.
«Голден Стэйт» за последние пять сезонов пять раз играл в финале НБА. В летнее межсезонье команду покинул Кевин Дюрант, а Клей Томпсон получил травму, которая практически исключает его возвращение на паркет в этом сезоне. Команда крупно проиграла в двух стартовых матчах нынешнего чемпионата.
Ранее сообщалось, что «Лейкерс» обыграли «Хорнетс» в НБА, Джеймс сделал дабл-дабл.