Баскетболист «Голден Стэйт» Грин раскритиковал защиту своей команды

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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дреймонд Грин недоволен тем, что команда потерпела два разгромных поражения на старте регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Баскетболист «Голден Стэйт» Грин раскритиковал защиту своей команды
  • © Brian Rothmuller/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Полный отстой. Кажется, все, кроме Тима Данкана, прошли через это состояние. Но это очень плохо. Всем нравилось, как мы выглядели в атаке. Но не это делало нас великой командой, а оборона. Я всегда так говорил. А сейчас у нас нет защиты. Теперь мы просто не знаем, что это», — цитирует Грина пресс-служба НБА.

«Голден Стэйт» за последние пять сезонов пять раз играл в финале НБА. В летнее межсезонье команду покинул Кевин Дюрант, а Клей Томпсон получил травму, которая практически исключает его возвращение на паркет в этом сезоне. Команда крупно проиграла в двух стартовых матчах нынешнего чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» обыграли «Хорнетс» в НБА, Джеймс сделал дабл-дабл.

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