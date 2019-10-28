Баскетболист «Голден Стэйт» Грин раскритиковал защиту своей команды

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дреймонд Грин недоволен тем, что команда потерпела два разгромных поражения на старте регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Полный отстой. Кажется, все, кроме Тима Данкана, прошли через это состояние. Но это очень плохо. Всем нравилось, как мы выглядели в атаке. Но не это делало нас великой командой, а оборона. Я всегда так говорил. А сейчас у нас нет защиты. Теперь мы просто не знаем, что это», — цитирует Грина пресс-служба НБА.

«Голден Стэйт» за последние пять сезонов пять раз играл в финале НБА. В летнее межсезонье команду покинул Кевин Дюрант, а Клей Томпсон получил травму, которая практически исключает его возвращение на паркет в этом сезоне. Команда крупно проиграла в двух стартовых матчах нынешнего чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» обыграли «Хорнетс» в НБА, Джеймс сделал дабл-дабл.