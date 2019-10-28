Сулейманов опроверг слухи о том, что его возраст переписан
- РИА Новости
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«Я не переписанный. Мой отец был футболистом и хотел, чтобы я был сильнее. Он подходил к тренерам старших возрастов и просил, чтобы они меня взяли поиграть иногда. Порой выпускали. И на каком-то турнире мне дали приз зрительских симпатий, потому что я был самым маленьким», — заявил игрок на YouTube-канале экс-футболиста Евгения Савина.
Он отметил, что не переживал, когда такая информация появилась в СМИ, так как, по его мнению, люди всегда будут чем-то недовольны, особенно если у него что-то будет хорошо получаться.
«Мне нужны хейтеры, чтобы было больше мотивации», — добавил Сулейманов.
19-летний Сулейманов является воспитанником «Краснодара». На его счету 59 матчей, 18 голов и четыре результативные передачи за основную команду.
Ранее Сулейманов сравнил Месси и Нурмагомедова.