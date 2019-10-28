Футболист «Краснодара» Игнатьев ответил на слухи о переходе в «Зенит»

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Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев прокомментировал слухи о том, что летом мог перейти в петербургский футбольный клуб «Зенит».
Футболист «Краснодара» Игнатьев ответил на слухи о переходе в «Зенит»
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Официально ничего такого не слышал. Я собирался продолжать и продолжаю играть в «Краснодаре». Перешел бы я в «Зенит», если бы Галицкий был не против трансфера? Возможно», — сказал игрок на YouTube-канале экс-футболиста Евгения Савина.

При этом он отметил, что готов выступать за «Краснодар» как можно больше, если владелец клуба будет рад его видеть в команде. Он также ответил, насколько сильно на него повлияла история с подписанием контракта, когда он не мог договориться с «Краснодаром».

«Когда происходит такой инцидент, ты чувствуешь дискомфорт. Но это первое время. Потом нормально, нет никаких проблем. Для молодого футболиста это психологически тяжело», — добавил Игнатьев.

Игнатьев является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне он провёл 13 матчей и забил три мяча.

Ранее голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал об интересе со стороны «Фиорентины».

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