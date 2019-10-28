Голкипер «Краснодара» Сафонов рассказал об интересе со стороны «Фиорентины»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов признался, что к нему проявлял интерес итальянский футбольный клуб «Фиорентина».

«Фиорентина» предлагала миллион за меня? Да, я слышал. Даже если бы мне сказали, что клуб хочет, я бы сказал, что не хочу уходить», — сказал игрок на YouTube-канале экс-футболиста Евгения Савина.

По мнению игрока, ему ещё рано куда-либо уходить, так как в «Краснодаре» комфортно развиваться. Он также отметил, что готов отплатить за всё родному клубу, который для него так много сделал.

«Я играю только год стабильно в «Краснодаре». Мне важно, что президент у нас открытый и готов к общению. Когда мы видимся, он всегда мне что-то скажет. Часто говорим о пропущенных голах: что можно было исправить, изменить», — сказал Сафонов.

В нынешнем сезоне Сафонов сыграл 19 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, пропустив 29 мячей.

Ранее Мануэл Фернандеш рассказал, почему принял решение перейти в «Краснодар».