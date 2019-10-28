Фернандеш рассказал, почему принял решение перейти в «Краснодар»

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Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш заявил, что предложение «Краснодара» было наиболее интересным из тех, что он получил в летнее трансферное окно.
Фернандеш рассказал, почему принял решение перейти в «Краснодар»
  • © официальный сайт ФК «Краснодар»

«Мной интересовались несколько клубов из разных стран. Например, из Турции. Но предложение «Краснодара» было самым интересным, согласился почти без раздумий. Это произошло в августе. Переговоры длились около недели, если не ошибаюсь», — цитирует Фернандеша Sport24.

Португальский футболист перешёл в «Краснодар» из московского «Локомотива» в качестве свободного агента.

Ранее тренер «Краснодара» прокомментировал ничью с «Оренбургом» в 14-м туре РПЛ.

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