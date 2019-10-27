Тренер «Краснодара» прокомментировал ничью с «Оренбургом» в 14-м туре РПЛ
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«Два тайма преимущество было на нашей стороне. Мы пропустили глупый мяч, жаль, что это случилось. Однако мы довольны, что ребята выдержали все 90 минут, но нам чуть-чуть не хватило до победы», — приводит слова Матвеева «Чемпионат».
По его словам, команда понимает, что нельзя терять очки в борьбе за чемпионство.
«Разумеется, мы и дальше будем продолжать бороться за первое место», — добавил специалист.
«Краснодар» на своём поле сыграл с «Оренбургом» вничью (1:1) и по итогам 14 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.
Ранее сообщалось, что Джордан Ларссон стал первым за 17 лет игроком «Спартака», оформившим дубль после выхода на замену.