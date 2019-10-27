Ларссон стал первым за 17 лет игроком «Спартака», оформившим дубль после выхода на замену
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Ларссон забил два мяча в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом» после выхода на замену на 55-й минуте.
Последний раз дубль после выхода на замену в составе «Спартака» оформлял Максим Калиниченко в октябре 2002 года в матче с «Ураланом» из Элисты.
«Спартак» разгромил «Локомотив» со счётом 3:0 и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата.
Ранее капитан красно-белых Георгий Джикия рассказал, что главный тренер Доменико Тедеско привнёс в игру «Спартака».