Ларссон стал первым за 17 лет игроком «Спартака», оформившим дубль после выхода на замену

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон стал первым за 17 лет игроком красно-белых, которому удалось оформить дубль после выхода на замену.

Ларссон забил два мяча в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом» после выхода на замену на 55-й минуте.

Последний раз дубль после выхода на замену в составе «Спартака» оформлял Максим Калиниченко в октябре 2002 года в матче с «Ураланом» из Элисты.

«Спартак» разгромил «Локомотив» со счётом 3:0 и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее капитан красно-белых Георгий Джикия рассказал, что главный тренер Доменико Тедеско привнёс в игру «Спартака».