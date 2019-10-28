Рейнгольд: «Спартак» приятно удивил в матче с «Локомотивом»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд высказался о победе команды над столичным «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» приятно удивил. Я не ожидал такой игры. Команда провела хороший матч. Оказалось, что многие футболисты способны показывать высокое мастерство», — цитирует эксперта «Советский спорт».

При этом он отметил, что «Локомотив» провёл не лучший свой матч, и подопечные Доменико Тедеско ловили железнодорожников на контратаках.

«Спартак» показал современный футбол и мог забить больше. Даже появилась мысль, что футболисты, которых я критиковал, могут по-новому раскрыться. Они подали надежду», — добавил Рейнгольд.

«Спартак» разгромил «Локомотив» со счётом 3:0 и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что Тедеско смог правильно настроить команду на матч с «Локомотивом».