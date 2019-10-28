Ловчев считает, что Тедеско смог правильно настроить «Спартак» на матч с «Локомотивом»

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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал победу команды над столичным «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ловчев считает, что Тедеско смог правильно настроить «Спартак» на матч с «Локомотивом»
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«Нельзя не заметить, что «Локо» был несвеж, игроки тяжеловаты. Но «Спартак» выбрал правильную тактику. Сколько раз красно-белые убегали в контратаки, часто три в два во втором тайме! Эти контратаки и принесли победу. После серии неудач «Спартак» был голоден до победы. И Тедеско настроил команду», — приводит слова эксперта «Советский спорт».

Он отметил, что Тедеско дал огонь команде и во втором тайме красно-белые переиграли «Локомотив». Он также отметил действия полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева.

«На мой взгляд, лучший игрок матча. Тедеско поставил его в центр, и он проявил себя во всей красе. Его отличные передачи решили исход матча. Парень умеет обыгрывать, а это очень важно перед штрафной», — сказал Ловчев.

«Спартак» разгромил «Локомотив» со счётом 3:0 и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата. 

Ранее журналист Василий Уткин выразил уверенность, что «Спартаку» повезло с уходом Олега Кононова с поста наставника команды.

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