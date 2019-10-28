ХК «Сочи» назвал имя нового главного тренера

Александр Андриевский назначен новым главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи».

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

12 октября Сергей Зубов был уволен с поста наставника команды. Помимо него, коллектив покинули помощник Зубова Леонид Береснев, тренер вратарей Яри Каарела и тренер по физподготовке Леонид Дмитриченко.

Новым тренером вратарей будет Вадим Тарасов, а тренером по физподготовке — Александр Микульчик.

Андриевский до этого возглавлял минское «Динамо» и «Гомель», владивостокский «Адмирал» и новосибирскую «Сибирь».

Ранее сообщалось, что боец UFC Арман Царукян стал членом тренерского штаба «Северстали».