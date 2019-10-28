ХК «Сочи» назвал имя нового главного тренера
- @HCSOCHI
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
12 октября Сергей Зубов был уволен с поста наставника команды. Помимо него, коллектив покинули помощник Зубова Леонид Береснев, тренер вратарей Яри Каарела и тренер по физподготовке Леонид Дмитриченко.
Новым тренером вратарей будет Вадим Тарасов, а тренером по физподготовке — Александр Микульчик.
Андриевский до этого возглавлял минское «Динамо» и «Гомель», владивостокский «Адмирал» и новосибирскую «Сибирь».
Ранее сообщалось, что боец UFC Арман Царукян стал членом тренерского штаба «Северстали».