ХК «Сочи» назвал имя нового главного тренера

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Александр Андриевский назначен новым главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи».
ХК «Сочи» назвал имя нового главного тренера
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Об этом сообщает пресс-служба клуба.

12 октября Сергей Зубов был уволен с поста наставника команды. Помимо него, коллектив покинули помощник Зубова Леонид Береснев, тренер вратарей Яри Каарела и тренер по физподготовке Леонид Дмитриченко.

Новым тренером вратарей будет Вадим Тарасов, а тренером по физподготовке — Александр Микульчик.

Андриевский до этого возглавлял минское «Динамо» и «Гомель», владивостокский «Адмирал» и новосибирскую «Сибирь».

Ранее сообщалось, что боец UFC Арман Царукян стал членом тренерского штаба «Северстали».

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