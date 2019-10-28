Две российские легкоатлетки дисквалифицированы в результате перепроверки допинг-проб с ОИ-2012

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации российских легкоатлеток Юлии Гущиной (спринт) и Анны Назаровой (прыжки в длину).

Как сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики, в допинг-пробах Гущиной на чемпионате мира — 2011 и Олимпиаде-2012 был обнаружен туринабол. Спортсменка дисквалифицирована на четыре года, срок отстранения отсчитывается с 27 марта 2017 года. Все результаты Гущиной с 1 сентября 2011 года по 31 декабря 2014 года аннулированы.

То же вещество обнаружено и у Назаровой. Спортсменка дисквалифицирована на два года начиная с 17 мая 2017 года. Таким образом, срок наказания Назаровой уже истёк.

Ранее Пахноцкая заявила, что российский вопрос будет рассмотрен WADA 4 ноября.