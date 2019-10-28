Тренер считает, что после перехода к Орсеру Медведевой ставят неинтересные программы

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Павлова считает, что после того, как Евгения Медведева начала тренироваться под руководством канадского специалиста Брайана Орсера, спортсменка больше не демонстрирует интересные программы.

«На мой взгляд, у Медведевой не очень интересные программы после отъезда в Канаду к Брайану Орсеру. Если бы у неё было что-нибудь более хореографичное и острое, оценки были бы выше. Хотя она и пытается идти вперёд, усложняет свою программу, делает каскад тройной сальхов — тройной риттбергер. Однако на её стороне опыт. В прошлом году Женя также неудачно начала сезон, но закончила его на пьедестале чемпионата мира», — цитируют Павлову «Известия».

Евгения Медведева заняла пятое место на этапе Гран-при Skate Canada.

Ранее Павлова заявила, что к своим рекордам Трусова сможет прибавить ещё 10—15 баллов.