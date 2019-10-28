Тренер считает, что после перехода к Орсеру Медведевой ставят неинтересные программы
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«На мой взгляд, у Медведевой не очень интересные программы после отъезда в Канаду к Брайану Орсеру. Если бы у неё было что-нибудь более хореографичное и острое, оценки были бы выше. Хотя она и пытается идти вперёд, усложняет свою программу, делает каскад тройной сальхов — тройной риттбергер. Однако на её стороне опыт. В прошлом году Женя также неудачно начала сезон, но закончила его на пьедестале чемпионата мира», — цитируют Павлову «Известия».
Евгения Медведева заняла пятое место на этапе Гран-при Skate Canada.
Ранее Павлова заявила, что к своим рекордам Трусова сможет прибавить ещё 10—15 баллов.