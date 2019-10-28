Кокляев рассказал, как стал виновником ДТП со смертельным исходом

Представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев рассказал, как сбил насмерть пешехода.

«В моей жизни была история, когда по моей вине в ДТП погиб человек. Тогда во мне что-то умерло. Теперь я воспринимаю любую критику в свой адрес как наказание за произошедшее. Я не кичусь этим, просто мне приходится с этим жить. Но когда происходит что-то плохое, то хотя бы понимаю, за что мне это», — цитируют Кокляева «Известия».

В октябре 2009 года спортсмен, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть пешехода, который переходил дорогу на красный сигнал светофора.

Ранее Кокляев заявил, что может начать заниматься политикой после боя с Александром Емельяненко.