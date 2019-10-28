Кокляев заявил, что может начать заниматься политикой после боя с Александром Емельяненко
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«Вариантов сейчас много: идти в политику или заниматься продвижением себя в спорте. Каким я вижу будущее нашей страны? Мы можем быть вообще ни от кого не зависимыми и пармезан делать сами. У нас есть всё для этого: люди, земля. Нужны лишь соответствующие законы», — цитирует спортсмена издание «Известия».
Бой между Михаилом Кокляевым и Александром Емельяненко состоится 29 ноября и пройдёт по правилам бокса.
Ранее Макгрегор рассказал, как относится к бою между Емельяненко и Кокляевым.