Кокляев заявил, что может начать заниматься политикой после боя с Александром Емельяненко

Представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев рассказал, чем планирует заниматься после поединка с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

«Вариантов сейчас много: идти в политику или заниматься продвижением себя в спорте. Каким я вижу будущее нашей страны? Мы можем быть вообще ни от кого не зависимыми и пармезан делать сами. У нас есть всё для этого: люди, земля. Нужны лишь соответствующие законы», — цитирует спортсмена издание «Известия».

Бой между Михаилом Кокляевым и Александром Емельяненко состоится 29 ноября и пройдёт по правилам бокса.

Ранее Макгрегор рассказал, как относится к бою между Емельяненко и Кокляевым.