Макгрегор рассказал, как относится к бою между Емельяненко и Кокляевым

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о поединке между бойцом ММА Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

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«Такое и хотят видеть зрители. Людей, которые идут на риск. Очень здорово наблюдать за этим. Посмотрим, что получится», — заявил Макгрегор на пресс-конференции в Москве. Ранее ирландский боец в грубой форме отказался посетить Дагестан.