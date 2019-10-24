Макгрегор рассказал, как относится к бою между Емельяненко и Кокляевым

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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о поединке между бойцом ММА Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Макгрегор рассказал, как относится к бою между Емельяненко и Кокляевым
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«Такое и хотят видеть зрители. Людей, которые идут на риск. Очень здорово наблюдать за этим. Посмотрим, что получится», — заявил Макгрегор на пресс-конференции в Москве.

Ранее ирландский боец в грубой форме отказался посетить Дагестан.

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