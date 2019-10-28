Шайба Дадонова помогла «Флориде» разгромить «Эдмонтон» в матче НХЛ

«Флорида Пантерз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

Победу «Флориде» принесли голы Аарона Экблада, Брайана Бойла, Ноэля Аккьяри, Евгения Дадонова, Фрэнка Ватрано и Джейса Гаврилюка. Сергей Бобровский отразил 24 из 26 бросков по своим воротам.

«Эдмонтон» ответил шайбами Джеймса Нила и Леона Драйзайтля.

Ранее сообщалось, что безголевая серия российского форварда Ничушкина в НХЛ достигла отметки в 80 матчей.