Безголевая серия российского форварда Ничушкина достигла отметки в 80 матчей

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин не может забросить шайбу в ворота соперника на протяжении длительного времени.

Ничушкин в матче «Колорадо» с «Анахайм Дакс» (2:5) провёл на площадке 7 минут 27 секунд, не сумев отметиться результативными действиями.

Безголевая серия российского форварда достигла уже 80 матчей — 16 матчей в концовке сезона-2015/16, 57 поединков в прошлом регулярном чемпионате и семь в текущем.

В последний раз Ничушкин забрасывал шайбу в ворота соперника 14 апреля 2018 года. Тогда, выступая за московский ЦСКА, форвард отметился голом в финале Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» разгромила «Лос-Анджелес» в матче НХЛ.