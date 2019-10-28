«Оклахома» разгромила «Голден Стэйт» в матче НБА, несмотря на 23 очка Карри

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«Оклахома Сити Тандер» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Оклахома» разгромила «Голден Стэйт» в матче НБА, несмотря на 23 очка Карри
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Оклахома-Сити, завершилась со счётом 120:92 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным в составе «Уорриорз» стал Стефен Карри, набравший 23 очка. Ещё по 10 очков набрали Дрэймонд Грин, Маркис Крисс и Эрик Пэскелл.

В составе «Тандер» 22 очка в активе Денниса Шрёдера. Ещё 21 очко набрал Данило Галлинари. Шай Жильжо-Александер набрал 19 очков.

Ранее сообщалось, что Рассел Уэстбрук вышел на второе место по трипл-даблам в истории НБА.

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