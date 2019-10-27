Уэстбрук вышел на второе место по трипл-даблам в истории НБА
- © Kenjiro Matsuo/AFLO
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Благодаря 28 очкам, 10 подборам и 13 результативным передачам в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» (126:113), баскетболист вышел на второе место в истории НБА по количеству трипл-даблов (139).
Первое место по этому показателю у легендарного баскетболиста 1960-х Оскара Робертсона — 181 трипл-дабл за карьеру. Последние три регулярных чемпионата Уэстбрук заканчивал со средним трипл-даблом за игру.
Ранее «Торонто» победил «Хьюстон» в предсезонном матче НБА в Японии.