Матвеев об удалении Берга: оба футболиста шли опасно на мяч

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал удаление нападающего Маркуса Берга в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».

«На наш взгляд, надо смотреть этот момент ещё. Оба футболиста шли опасно на мяч, но почему-то наш игрок был удалён», — приводит слова Матвеева Sport24.

Берг получил прямую красную карточку на 80-й минуте встречи за нарушение правил на хавбеке «Оренбурга» Даниэле Мишкиче.

«Краснодар» на своём поле сыграл с «Оренбургом» вничью (1:1) и по итогам 14 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.

Ранее сообщалось, что Матвеев прокомментировал ничью с «Оренбургом» в 14-м туре РПЛ.