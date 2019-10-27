Габрилян: выполнили с Ласицкене в этом сезоне всё, что намечали

Геннадий Габрилян, тренер трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, прокомментировал присуждение его подопечной звания лучшей легкоатлетки Европы по итогам 2019 года.

«На церемонии в Таллине в адрес Маши прозвучало много добрых слов, которые она на самом деле заслужила. Чувствуется большая усталость от трудного сезона, и вместе с этим огромное удовлетворение от успешно проделанной работы. Всё, что намечали, было выполнено», — приводит слова Габриляна «Подмосковье сегодня».

В прошедшем сезоне Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира, заняла первое место на чемпионате Европы в помещении и выиграла Бриллиантовую лигу.

Ранее в ВФЛА назвали заслуженным признание Ласицкене лучшей легкоатлеткой Европы.