Габрилян: выполнили с Ласицкене в этом сезоне всё, что намечали

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Геннадий Габрилян, тренер трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, прокомментировал присуждение его подопечной звания лучшей легкоатлетки Европы по итогам 2019 года.
Габрилян: выполнили с Ласицкене в этом сезоне всё, что намечали
  • Reuters

«На церемонии в Таллине в адрес Маши прозвучало много добрых слов, которые она на самом деле заслужила. Чувствуется большая усталость от трудного сезона, и вместе с этим огромное удовлетворение от успешно проделанной работы. Всё, что намечали, было выполнено», — приводит слова Габриляна «Подмосковье сегодня».

В прошедшем сезоне Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира, заняла первое место на чемпионате Европы в помещении и выиграла Бриллиантовую лигу.

Ранее в ВФЛА назвали заслуженным признание Ласицкене лучшей легкоатлеткой Европы.

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