В ВФЛА назвали заслуженным признание Ласицкене лучшей легкоатлеткой Европы

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Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал признание российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене лучшей легкоатлеткой года в Европе.
В ВФЛА назвали заслуженным признание Ласицкене лучшей легкоатлеткой Европы
  • РИА Новости

«Войдя в историю мировых прыжков в высоту как первая трехкратная чемпионка мира, Мария сотворила в этом сезоне невероятное. И думаю, в шорт-листе Ласицкене стояла особняком и выиграла сегодня этот титул не только заслуженно, но и очень уверенно», — приводит слова Шляхтина ТАСС.

Он отметил, что очень рад за спортсменку и новость о её победе вызывает у него гордость.

Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, заняла первое место на чемпионате Европы в помещении и выиграла Бриллиантовую лигу.

Ранее сообщалось, что Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой года в Европе.

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