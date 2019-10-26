В ВФЛА назвали заслуженным признание Ласицкене лучшей легкоатлеткой Европы

Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал признание российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене лучшей легкоатлеткой года в Европе.

«Войдя в историю мировых прыжков в высоту как первая трехкратная чемпионка мира, Мария сотворила в этом сезоне невероятное. И думаю, в шорт-листе Ласицкене стояла особняком и выиграла сегодня этот титул не только заслуженно, но и очень уверенно», — приводит слова Шляхтина ТАСС.

Он отметил, что очень рад за спортсменку и новость о её победе вызывает у него гордость.

Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, заняла первое место на чемпионате Европы в помещении и выиграла Бриллиантовую лигу.

Ранее сообщалось, что Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой года в Европе.